В Кузбассе Россельхознадзор выдал предостережение цирку за неуведомление о гастролях

В городе Кемерово  с 13 сентября по 10 октября 2025 года проходят выступления цирка, организаторы которого не уведомили Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора о своих гастролях за 10 дней до их начала. Это является нарушением установленных норм.

Так, в ходе анализа сведений из сети Интернет было установлено, что  по месту осуществления деятельности ФПК «Росгорцирк» на гастролях с шоу находится Цирк династии Филатовых. Также установлено, что все животные, на которые в компоненте ФГИС ВетИС — «Меркурий» оформлены ветеринарные сопроводительные документы, находятся в месте проведения гастролей.

12 сентября 2025 года ведомство выдало цирку предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, касающихся своевременного уведомления о начале цирковой деятельности на территории, подведомственной Сибирскому межрегиональному управлению Россельхознадзора.

В ответ на предостережение ФПК «Росгорцирк» «Кемеровский Государственный Цирк» предоставил  уведомление о проводимых гастролях.

kuzbassnews.ru
18/09/2025
