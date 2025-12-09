В Кузбассе Россельхознадзор выявил неиспользуемый сельхозучасток в границах Кемеровского района

Зарастание земельного участка площадью более 3 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в сентябре 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Кемеровского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало наличие сорной травянистой (костер безостый, пырей ползучий, осот, бодяк полевой, лопух и др.) и древесно-кустарниковой (клен, береза, шиповник) растительности, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 4 декабря 2025 года юридическому лицу, в пользовании которого данный участок находится на праве собственности, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.