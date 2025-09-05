В Кузбассе Россельхознадзором выявлены несуществующие сорта семян сельскохозяйственных растений

В начале августа 2025 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхрзнадзора провели внеплановую документарную проверку в отношении, индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию пакетированных семян овощных культур на площадке одного из маркетплейсов.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия, состоявшегося по требованию прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса, было установлено, что хозяйствующий субъект реализует пакетированные семена овощных культур, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. В их числе следующие:

семена томата сортов (гибридов) Груша Черная, Аватар, Бинго 21, Вирпазар, Витадор, Картули Вардеспери, Касталиа, Киш-Миш Оранжевый, Кнарик, Король Засолки, Король рынка I, Король рынка II, Король рынка VIII Розовый король, Король-Гигант IX, Лазурный гигант, Маленький Принц алый, Маленький Принц оранжевый, Мерхаба, Мисс Френи, Монгольский карлик, Мондиаль, Московский деликатес золотой, Московский деликатес сливочный, Пасхальное яйцо, Пинк Биф, Редфорт, Редхолли, Рома VF, Русский размер Супергигант ХХL, Рустикул, Свит Черри, Семко 30, Сладкий виноград, Сливовая капля, Стреза, Финик Желтый, Финик Красный, Финик Оранжевый, Финик Розовый, Хинкали, Хинкали коричневый, Хурма НК, Чернично-сливочный,Черри Ира, Черри Кира, Черри Ликопа, Черри Мио, Черри Негро, Черри от Юрия, Черри Рио, Черри Роза, Черри Татьянин, Яблоки на снегу;

семена огурцов сортов (гибридов) Амбассадор, Белый хруст, Кустик-хрустик, Премьер, Чемпион;

семена перца сладкого сортов (гибридов) Апельсин желтый, Апельсин красный, Ариес, Балканец, Бивни Мамонта, Болгарский деликатесный, Бон Аппетит, Гренада, Едино, Забор, Русский размер, Снегопад, Трюфелек, Фиделио, Юбилейный Семко 30;

семена свеклы сортов (гибридов) Бейби бит, Бон-бон, Мулатка-шоколадка;

семена капусты белокочанной сорта (гибрида) Русский размер;

семена лука репчатого сортов (гибридов) Глобо, Денсимор, Касатик, Русский размер, Ялта, Ялтинский красный;

семена моркови сортов (гибридов) Без сердцевины Пралине, МО.

Выявленные факты являются нарушением ч.2 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве».

По результатам проверки ведомством возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.12 КоАП РФ. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении выявленного нарушения, исполнение которого в настоящее время находится на контроле.