В Кузбассе с помощью отраслевой информационной системы выявлены нарушения в сфере семеноводства

С начала 2025 года в результате контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора зафиксировали в Кемеровской области – Кузбассе 18 нарушений в сфере оборота семян и посадочного материала, выявленных посредством анализа информации, внесенной сельхозпредприятиями региона в Федеральную государственную информационную систему «Семеноводство».

Основным нарушением стало отсутствие документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных растений, высеянных хозяйствами в текущем году. Так, сведения о высеве 3 098,6 т семян зерновых, зернобобовых и масличных культур были внесены во ФГИС «Семеноводство» без необходимого документального подтверждения их качества.

По выявленным фактам 17 хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» все предназначенные для посева семена должны сопровождаться документами, удостоверяющими их сортовые и посевные (посадочные) качества.

Кроме того, п. 1 ч. 9 ст. 21 этого же закона закреплена обязанность юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в области семеноводства, а также ввоз и вывоз семян сельскохозяйственных растений, предоставлять соответствующую информацию во ФГИС «Семеноводство».