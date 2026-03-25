В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили вопросы подготовки региона к паводкоопасному периоду

24 марта 2026 года государственный инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Надежда Застрожнова приняла участие в совещании по вопросам подготовки Кемеровской области — Кузбасса к паводкоопасному периоду. Встреча прошла под председательством заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Алексея Казакова. В мероприятии приняли участие представители муниципальных образований, аграрных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств региона.

Представляя Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, Надежда Застрожнова сообщила, что в связи с приближающимся паводкоопасным периодом важно помнить о недопущении загрязнения окружающей среды в результате возможного подтопления мест хранения пестицидов и агрохимикатов паводковыми водами. Специалист подчеркнула, что к полномочиям Россельхознадзора отнесен контроль за применением пестицидов и агрохимикатов, но также в рамках государственного земельного надзора осуществляется надзор за порчей земель сельскохозяйственного назначения в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Земли сельскохозяйственного назначения являются важным природным ресурсом страны и подлежат охране, от состояния которых напрямую зависит способность государства развивать растениеводство, животноводство и другие отрасли сельского хозяйства. В настоящее время вопрос охраны сельскохозяйственных земель стоит особенно остро в связи с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения продовольственных товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено административное наказание за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Данное правонарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 20 000 до 40 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 40 000 до 80 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Спикер подчеркнула, что хозяйствующим субъектам на территории муниципальных образований необходимо принять весь комплекс мер по предотвращению и недопущению загрязнения компонентов окружающей среды, а именно, почвы пестицидами и агрохимикатами.

В завершение выступления Надежда Застрожнова обратила внимание, что при угрозе подтопления складов пестицидов и агрохимикатов необходимо действовать оперативно, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и минимизировать риски для здоровья людей и животных. Основные действия включают подготовку, эвакуацию веществ, нейтрализацию возможных утечек и координацию с контролирующими органами.

25/03/2026
