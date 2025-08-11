Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили вопросы подготовки региона к проведению уборочной кампании

6 августа 2025 года заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова приняла участие в  рабочем совещании по вопросам, связанным с подготовкой и проведением уборочной кампании в Кемеровской области — Кузбассе. Встреча состоялась под руководством министра сельского хозяйства Кузбасса Андрея Ариткулова с участием специалистов муниципальных сельхозуправлений, уполномоченных отраслевых контрольных (надзорных) органов.

В ходе совещания определена стратегия проведения уборочной, обсуждались вопросы подготовки к третьей агропромышленной выставке «Агро- Кузбасс», проведения государственного мониторинга зерна, подготовки предприятий-производителей и хранителей зерна к экспорту зерна в Китай с учетом требований страны-получателя.

Марина Язькова сообщила, что в настоящее время ведение сельского хозяйства практически невозможно без применения профессиональных средств защиты растений — пестицидов. Вместе с тем, при декларировании зерна производители должны проводить исследования не только на обязательные показатели, куда входят и некоторые действующие вещества пестицидов, но и на все примененные пестициды, по ним хозяйство при декларировании предоставляет справку. В противном случае декларация будет не действительной

Кроме того, представитель надзорного ведомства напомнила о необходимости проведения обследования посевов на наличие карантинных для Российской Федерации организмов и планирования экспорта растениеводческой продукции из Кузбасса с учетом основных требований стран-импортеров. Также разъяснила работу ведомства по приему и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов при поставке зерна в Китай с оформлением через систему «Цербер».

В завершение выступления Марина Язькова подчеркнула, что специалисты ведомства готовы оказывать всестороннюю помощь сельхозпроизводителям в решении практических вопросов при работе в информационных системах Россельхознадзора, в том числе интегрированных с другими отраслевыми системами.

 

Фото: Россельхознадзор

