В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили вопросы подготовки региона к проведению весенних полевых работ

14 апреля 2026 года в г. Кемерово заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова приняла участие в агрономической конференции, посвященной подготовке к весенним полевым работам в Кемеровской области – Кузбассе. Мероприятие под руководством губернатора региона Ильи Середюка собрало представителей сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, сельхозуправлений, контрольных органов, научных учреждений, а также поставщиков техники, семян и удобрений.

В ходе конференции глава региона определил стратегию весенних полевых работ. Также обсуждались вопросы готовности предприятий к севу с учетом прогноза погодных условий, обеспеченности семенами яровых культур и готовности техники на 2026 год.

Илья Середюк отметил, что перед агропромышленным комплексом Кузбасса стоят задачи, поставленные Президентом России: к 2030 году увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции на 25%, а экспорт – в 1,5 раза. Для этого в регионе при участии Россельхознадзора активно вводятся в оборот неиспользуемые земли: с 2018 года – порядка 200 тыс. га, в 2026 году запланировано еще 20 тыс. га.

В свою очередь, Марина Язькова затронула тему регистрации участников оборота пестицидов и агрохимикатов во ФГИС «Сатурн» (в Кузбассе уже зарегистрированы 596 производителей и 8 668 площадок), информирования пчеловодов через «Портал пчеловода», подачи заявок на экспорт зерна в Китай через систему «Цербер», обследования посевов на карантинные организмы с учетом требований стран-импортеров, а также соблюдения правил охраны земель (недопущение снятия плодородного слоя, проведение восстановительных работ, предотвращение палов).

Следует отметить, что экспорт растениеводческой продукции из Кузбасса демонстрирует устойчивую динамику. В 2025 году фитосанитарный контроль прошли 226,7 тыс. т продукции, в том числе 203,5 тыс. т зерна. Основными получателями стали Китай, Беларусь, Казахстан и Монголия. В первом квартале 2026 года отгружено 87,8 тыс. т продукции растениеводства (из них зерна — 75,5 тыс. т). Ключевыми партнерами в этом периоде выступили Китай, Вьетнам, Казахстан и Монголия.

Подводя итоги, Марина Язькова призвала аграриев чаще обращаться в Россельхознадзор за проведением профилактических визитов – это поможет избежать нарушений. Специалисты ведомства готовы консультировать по всем вопросам работы в информационных системах, включая интеграцию с другими отраслевыми ресурсами.

