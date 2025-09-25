В Кузбассе сотрудники ОМОН «Рубеж» Росгвардии отработали боевое слаживание

На одном из полигонов под Новокузнецком сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу провели комплексное тактико-специальное занятие по оперативно-тактическому слаживанию подразделения.

Главной целью тренировки стало совершенствование командных действий и повышение уровня взаимодействия личного состава в условиях, максимально приближенных к реальной оперативной обстановке.

В ходе учений бойцы отработали поиск и нейтрализацию условного противника, противодействие диверсионно-разведывательным группам, задержание «преступника». Особое внимание уделялось стрельбе из различных видов стрелкового вооружения, в том числе днём и ночью, в помещениях и на открытой местности. Также были отработаны действия по противодействию беспилотным летательным аппаратам, скрытному перемещению в лесу, использованию гранатомётов, эвакуации «заложников» и оказанию помощи «раненым».

«Сегодня нашими сотрудниками проведено очередное занятие по повышению выучки и слаженности подразделения. В ходе отработки учебных вопросов применялись различные виды вооружения, особый акцент был сделан на задаче уничтожения беспилотных летательных аппаратов и низколетящих целей», - отметил командир ОМОН «Рубеж» полковник Андрей К.

Кроме того, важным элементом занятий стала топографическая подготовка. Умение ориентироваться на местности как с использованием традиционных методов, так и современных технологий.

Фото: Росгвардия