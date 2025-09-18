Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе совместно с представителями Россельхознадзора обсудили вопросы повышения эффективности муниципального земельного контроля

17 сентября 2025 года представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в совещании, организованном Минсельхозом Кузбасса, с подключением высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Главная цель мероприятия – повышение в регионах эффективности осуществления муниципального земельного контроля.

В Кузбассе территориальное управление Россельхознадзора представляли заместитель руководителя Марина Язькова и заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Надежда Камынина. Отмечено, что, несмотря на меньшую численность инспекторского состава надзорного ведомства по сравнению с количеством инспекторов органов местного самоуправления, за 8 месяцев 2025 года проконтролировано более 5 тыс. га земель сельхозназначения, проведено 275 мероприятий в рамках федерального государственного земельного контроля.

Также Марина Язькова в своем выступлении подробно остановилась на практических задачах, поставленных перед уполномоченными органами местного самоуправления, а именно:

— разработка и утверждение положения, или переработка существующего положения о муниципальном земельном контроле ;

— разработка индикаторов риска нарушения обязательных требований;

— актуализации доступа и навыка использования ФГИС ЕРКНМ.

В целом в ходе состоявшегося на федеральном уровне мероприятия были рассмотрены вопросы взаимодействия органов, осуществляющих федеральный государственный земельный контроль (надзор), и органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль, в рамках проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, объявления предостережений, подготовки материалов для согласования внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий с органами прокуратуры, принудительного изъятия земель.

18/09/2025
