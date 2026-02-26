В Кузбассе специалист Россельхознадзора выявил нарушения при реализации пакетированных семян

19 февраля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провёл выездные обследования без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, ведущими розничную реализацию семенного материала в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области – Кузбасса. В ходе мероприятий обнаружены пакетированные семена сельскохозяйственных растений, не соответствующие требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» (далее – Закон). Так, в соответствии с частью 2 статьи 16 Закона, запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Однако в числе таких в магазинах оказались семена огурца сортов «Китайский болезнеустойчивый», «Китайский жароустойчивый», «Всепогодный герой», «Суперчеррик», «Мишка косолапый шоколадный», «Малиновая шляпа», «Безразмерный», «Кубышка изумрудная», «Будённовец», «Египетская сила», «Всё пучком»; томата сортов «Севрюга», «Хурма НК», «Звезда востока гигантская жёлтая»; свёклы сорта «Мулатка-шоколадка».

Кроме того, специалистом ведомства выявлено нарушение требований части 2 статьи 17 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве», согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений. При этом в магазинах к реализации предлагались пакетированные семена, у которых на тарной этикетке нет ботанического наименования сельскохозяйственного растения на латинском языке, а именно:

- огурец сортов «Тёмная ночь», «Всё пучком», «Изумрудная семейка», «Либелле», «Китайский болезнеустойчивый», «Женарос», «Гинга», «Невеста»;

- морковь сортов «Московская зимняя А515», «Самсон»;

- томат сортов «Сибирский скороспелый», «Мандаринка», «Безразмерный», «Алтаечка», «Сердцевидный полосатый», «Банан оранжевый», «Кубышка изумрудная», «Будённовец», «Пётр Первый», «Хлебосольный», «Хурма НК», «Любаша», «Андромеда»;

- капуста белокочанная сорта «Купчиха».

19 февраля 2026 года в качестве превентивной меры в адрес хозяйствующих субъектов объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ведомство рекомендует выбирать семена в специализированных магазинах, дорожащих своей репутацией, в которых продавцы при необходимости могут проконсультировать по интересующим вас вопросам.

При этом при покупке семян необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой пакетиков с семенами, на которых должна содержаться следующая информация, регламентированная законодательством:

– ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на русском и латинском языках;

— наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения;

— сведения о производителе семян сельскохозяйственных растений и (или) импортере семян сельскохозяйственных растений (при наличии);

— номер партии семян сельскохозяйственных растений;

— дата упаковки (месяц, год) семян сельскохозяйственных растений;

— масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений;

— наименование химического или биологического препарата (если семена сельскохозяйственных растений обработаны химическими или биологическими препаратами).

Проверить сведения, содержащиеся в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, можно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке, в том числе в форме открытых данных, размещаемых оператором Федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений.