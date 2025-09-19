Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе стартовала социальная кампания «Спасибо за отказ!»

Кузбасс присоединился к федеральной социальной кампании «Спасибо за отказ!». Ее цель — сделать табачную и никотинсодержащую продукцию недоступной для несовершеннолетних. Акция организована межрегиональной общественной организацией «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» совместно с правительством Кузбасса.

В рамках кампании будет размещена социальная реклама, призывающая соблюдать запрет на продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Плакаты разместят в торговых точках, образовательных и молодежных организациях, остановочных павильонах и других общественных местах. В распространении материалов примут участие специалисты министерства промышленности и торговли Кузбасса, региональных Управлений Роспотребнадзора и МВД, а также волонтеры регионального центра «БлагоДарю» и активисты «Молодой гвардии».

На плакатах и постерах будут размещены данные горячей линии по приему обращений о случаях продажи табачной и никотинсодержащей продукции подросткам. 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

