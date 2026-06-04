В Кузбассе транспортные полицейские организовали для детей, состоящих на профилактическом учёте, экскурсию на «Театральный поезд»

На железнодорожный вокзал города Кемерово прибыл Всероссийский проект «Театральный поезд». Акция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России и реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Это значимое событие стало настоящим подарком для ценителей театрального искусства и открыло новые возможности для культурного обмена театров Сибири.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России провели экскурсию для детей, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел. Для каждого ребёнка эта встреча стала важным событием, позволяющим глубже погрузиться в искусство. В рамках встречи сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о законопослушном поведении, об ответственности за противоправные действия, а также напомнили о правилах безопасного поведения на объектах транспорта.

Сотрудники транспортной полиции в полном объеме обеспечивают общественный порядок и безопасность посетителей «Театрального поезда», который отправится в дальнейшую поездку через два дня в Томск и Новосибирск.

фото: Кузбасское ЛУ МВД России