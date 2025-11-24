В Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса Россельхознадзор обязал собственника устранить зарастание более 30 га сельхозугодий
Зарастание на трех земельных участках общей площадью 31,5 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 21 октября 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Демьяновского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.
По результатам мероприятия инспектор ведомства зафиксировал зарастание сорной травянистой (молочай, осоты, бодяки, пырей ползучий, вьюнок полевой, одуванчик лекарственный, борщевик сибирский и др) растительностью. Кроме того, на всех трех земельных участках отсутствуют признаки улучшения или поддержания плодородия земель, признаки посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорной и древесной растительностью (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки). При этом мероприятия по предупреждению и пресечению зарастания сорной травянистой растительностью не выполняются.
Таким образом, какая либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельных участках не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.
В связи с этим, 11 ноября 2025 года в адрес физического лица — собственника участков ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной растительности, по вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.
Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.