«В мотсезон – с головой!»
В мероприятии, организованном новокузнецким мотоклубом «Крутящий момент» и одной из автошкол города, уже по традиции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка. Акции уже не один год.
И напутственное слово от сотрудников ГИБДД перед началом мотесозна – уже традиция. Пожеланий несколько – выбирать безопасную скорость, никогда не забывать про мотошлем и управлять мотоциклом только с водительским удостоверением.
Врачи-наркологи, которые в этом году присоединились к мероприятию, добавляют – что обязательно еще и быть трезвым.
Чтобы испытать на себе особенности недопустимого алкогольного вождения – предлагают примерить очки виртуальной реальности, которые демонтируют разные степени опьянения.
Желающих попробовать много, как и сфотографироваться с патрульными мотоциклами.
Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области