Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Новокузнецке в ДТП пострадали непристегнутые дети-пассажиры

Третьи выходные подряд в дорожно-транспортных происшествиях на территории Новокузнецка травмируются дети-пассажиры, которые перевозились непристегнутыми ремнями безопасности или без детских удерживающих устройств.

На фотографиях – последствия ДТП. Самому маленькому пассажиру был всего 1 месяц, он ехал на руках у мамы, без автолюльки и чудом ему удалось избежать серьезных травм. Хотя столкновение было лобовое и папа-водитель был не виноват.

Через неделю, вечером в субботу, в ДТП травмируются две старшеклассницы, которые не стали пристегиваться ремнями безопасности на заднем пассажирском сиденье. В итоге с травмами головы одна из них была доставлена в больницу.

Еще через неделю, также в субботу, в ДТП травмируются еще двое детей-пассажиров, мальчик и девочка, школьники. За рулем был отец одного из детей. Он не выбрал безопасную скорость и не соблюдал дистанцию. И самое главное – не пристегнул юных пассажиров ремнями безопасности. И тоже только чудом девочка, которая сидела сзади посередине не вылетела через лобовое стекло. Водитель врезался во впереди стоящий автомобиль, а потом еще в один попутный.

Госавтоинспекция Новокузнецка еще раз напоминает водителям: юные пассажиры перевозятся или в автокреслах, или – если им уже исполнилось 7 лет, и они сидят сзади -  пристегиваются ремнями безопасности. А водитель обязан проконтролировать этот момент.

 

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
16/12/2024
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus