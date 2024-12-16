В Новокузнецке в ДТП пострадали непристегнутые дети-пассажиры

Третьи выходные подряд в дорожно-транспортных происшествиях на территории Новокузнецка травмируются дети-пассажиры, которые перевозились непристегнутыми ремнями безопасности или без детских удерживающих устройств.

На фотографиях – последствия ДТП. Самому маленькому пассажиру был всего 1 месяц, он ехал на руках у мамы, без автолюльки и чудом ему удалось избежать серьезных травм. Хотя столкновение было лобовое и папа-водитель был не виноват.

Через неделю, вечером в субботу, в ДТП травмируются две старшеклассницы, которые не стали пристегиваться ремнями безопасности на заднем пассажирском сиденье. В итоге с травмами головы одна из них была доставлена в больницу.

Еще через неделю, также в субботу, в ДТП травмируются еще двое детей-пассажиров, мальчик и девочка, школьники. За рулем был отец одного из детей. Он не выбрал безопасную скорость и не соблюдал дистанцию. И самое главное – не пристегнул юных пассажиров ремнями безопасности. И тоже только чудом девочка, которая сидела сзади посередине не вылетела через лобовое стекло. Водитель врезался во впереди стоящий автомобиль, а потом еще в один попутный.

Госавтоинспекция Новокузнецка еще раз напоминает водителям: юные пассажиры перевозятся или в автокреслах, или – если им уже исполнилось 7 лет, и они сидят сзади - пристегиваются ремнями безопасности. А водитель обязан проконтролировать этот момент.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области