В Новокузнецком муниципальном округе Кузбасса Россельхознадзор обязал гражданина устранить зарастание более 7 га сельхозугодий

Проверка использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области – Кузбасса и находящихся в собственности у физического лица, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в сентябре 2024 года.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: об обработке доступным агротехническим способом земельных участков на общей площади 7 га до 1 сентября 2025 года.

9 октября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данных участках с целью оценки исполнения предписания.

По результатам мероприятия инспектор ведомства зафиксировал зарастание сорной травянистой (костер безостый, пырей ползучий, осот и др) и древесно-кустарниковой (береза, черемуха высотой не менее 1,5м. и др.) растительностью, а также присутствие признаков деградации (закочкаривание).

Таким образом, какая либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В этой связи 17 ноября 2025 года на собственника земельного участка составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение предписания. Кроме того, нарушителю выдано новое предписание со сроком исполнения до 1 августа 2026 года. Для этого гражданину необходимо провести мероприятия по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки).

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что ответственность за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).