В отношении кемеровского предпринимателя специалисты Россельхознадзора провели обязательный профилактический визит в области семеноводства

30 сентября 2024 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели обязательный профилактический визит в отношении ИП Мовсесян А.А., ведущего предпринимательскую деятельность в области семеноводства.

В ходе контрольного мероприятия, имеющего исключительно превентивный характер, индивидуальный предприниматель был проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска.

Также специалисты ведомства обратили особое внимание сельхозтоваропроизводителя на вступившие в законную силу требования статьи 21 Федерального закона №454-ФЗ «О семеноводстве», принятого 30 декабря 2021г. о запуске Федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений (ФГИС «Семеноводство»).

Данная система обеспечивает получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени. В частности, об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах), о наличии и качестве семян агрокультур, произведенных в России, а также завезенных в страну из-за рубежа.

Статья 21 предусматривает, что все участники оборота семян сельскохозяйственных растений, которые занимаются испытанием, производством, хранением, реализацией и использованием семян сельскохозяйственных растений, обязаны предоставлять сведения в информационную систему. При этом физические лица, использующие семена сельскохозяйственных растений для посева (посадки) в целях воспроизводства растений для личного пользования, не обязаны предоставлять информацию в информационную систему.

Справочно:

ФГИС «Семеноводство» доступна по ссылке https://semena.mcx.ru/. Основная информация о системе, текстовые и видеоинструкции по работе с ней, ответы на часто задаваемые вопросы размещены на сайте данной системы. Ознакомиться с инструкциями, касающимися ФГИС «Семеноводство», или узнать, как обратиться в техподдержку через сайт или по телефону можно по ссылке: https://specagro.ru/fgis/semena.

При возникновении вопросов о работе в ФГИС «Семеноводство» обращайтесь:

— на горячую линию: 8-800-222-60-42 или 8-495-740-90-60 (для звонков по Москве);

— через форму обратной связи (https://semena.mcx.ru/hotline_semena).