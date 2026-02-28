В отряде спецназа «Кузбасс» определили лучшего специалиста продовольственной службы

В войсковой части отряда специального назначения «Кузбасс» проведён I этап конкурса «Лучший специалист продовольственной службы» под руководством заместителя командира воинской части по тылу.

В соревнованиях приняли участие четыре повара, которые состязались в двух этапах: приготовлении пищи в стационарных условиях, включая изготовление кондитерских изделий, и приготовлении блюд в полевых условиях.

Компетентное жюри оценивало вкусовые качества и оригинальность блюд, соблюдение санитарно-гигиенических норм, аккуратность в процессе приготовления, качество оформления, а также сложность и мастерство. Особое внимание уделялось кондитерским изделиям и блюдам, приготовленным в полевых условиях.

По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрала повар столовой, ефрейтор Светлана С., которая представит воинскую часть на втором этапе соревнований среди команд соединений и частей непосредственного подчинения.

В целях формирования соревновательного духа в мероприятии также приняли участие представители Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг, наблюдавшие за ходом конкурса и обменявшиеся профессиональным опытом с военными поварами.

Фото: Росгвардия