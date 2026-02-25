В Прокопьевске прошел IV чемпионат по самбо в преддверии 10-летия Росгвардии

В городе Прокопьевск состоялся IV чемпионат по самбо, посвящённый памяти сотрудника Росгвардии старшего сержанта Владимира Никитина. Спортивное мероприятие прошло в преддверии 10-летия со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации и объединило юных спортсменов со всей страны.

Турнир традиционно прошёл на базе Прокопьевского техникума физической культуры и собрал сотни участников и зрителей. Соревнования направлены на популяризацию самбо, патриотическое воспитание молодёжи и сохранение памяти о сотрудниках Росгвардии, проявивших мужество и героизм при исполнении служебного долга.

В числе почётных гостей мероприятия - врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник полиции Павел Кузнецов, представители администрации города, общественных организаций, сослуживцы и родные героя. Павел Кузнецов поблагодарил членов семьи и близких Владимира Никитина за воспитание настоящего патриота и защитника Отечества, а также выразил признательность организаторам турнира за вклад в сохранение памяти о подвиге сотрудника Росгвардии.

Имя Владимира Никитина носит турнир не случайно. Он с детства занимался самбо, был кандидатом в мастера спорта и неоднократно становился призёром соревнований различного уровня. После прохождения службы в вооружённых силах Российской Федерации он связал свою жизнь со службой в Росгвардии, продолжив её в подразделении ОМОН «Рубеж». В ходе выполнения служебно-боевых задач в зоне СВО проявил мужество и самоотверженность, оставшись верным Присяге и служебному долгу до конца.

Проведение чемпионата стало ещё одним подтверждением того, что память о героях Росгвардии бережно хранится, а их жизненный пример служит ориентиром для подрастающего поколения спортсменов и будущих защитников Отечества.

Фото: Росгвардия