В Тисульском округе прошла областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!»

Школьники из Чебулинского, Мариинского и Тяжинского округов побывали в селе Листвянка, на родине легендарного советского космонавта Алексея Архиповича Леонова. В поселке Тисуль посетили храм Божьей Матери Троеручицы и детскую художественную школу имени дважды Героя Советского Союза А. А. Леонова.

В Тисульском историко-краеведческом музее экскурсовод Анатолий Алексеевич Банщиков познакомил ребят с различными экспозициями и выставками. В центральной библиотеке школьники приняли участие в «космическом» квизе «Вопреки земному притяжению».

Кроме того ребят ждала серия мастер-классов «Удивительный космос» от педагогов Дома детского творчества: «Космическая закладка», «Космические пейзажи», «Космические портреты», «Комета Берлинготка».

Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс» проводится в регионе с 2002 года. Мальчишки и девчонки путешествуют по родному краю, а затем создают творческие работы, в которых отображают все увиденное. Акцию организовали специалисты Дома детского творчества поселка Тисуль при содействии управлений культуры и образования администрации Тисульского муниципального округа. Региональная акция проводится под эгидой «КосмоПервые».

Фото: Дом детского творчества п. Тисуль