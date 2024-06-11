В Тяжине продолжаются работы по благоустройству поселка

Во дворе многоквартирного дома № 8 по улице Октябрьская, уложено асфальтобетонное покрытие.

Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2018-2023 годах в Тяжинском округе было отремонтировано 15 дворовых территорий.