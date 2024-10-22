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В Тяжине прошел День призывника

В осенний призыв в воинские части Российской Армии отправятся 36 призывников из Тяжинского округа. Ребята побывали на экскурсии в музее боевой славы воинов-интернационалистов. Также возложили цветы к стеле памяти солдат локальных войн и вооруженных конфликтов и к мемориалу земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Торжественные проводы призывников в армию прошли в Доме культуры «Юбилейный». Ребят напутствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. Также к призывникам обратились представитель военного комиссариата по Тисульскому и Тяжинскому округам Николай Николаевич Николаенко, участник боевых действий в Афганистане Сергей Иванович Щербаков, активистка Тяжинского отделения Союза женщин Кузбасса Антонина Анатольевна Меновщикова.
По старинному обычаю каждому из ребят земляки вручили мешочек с родной землей. От местных властей защитники Отечества получили в дорогу наборы предметов первой необходимости и сладкие подарки. Почетное право зачитать клятву призывника, было предоставлено Егору Вилло.
По сложившейся традиции в рамках Дня призывника ряды юнармейцев Тяжинского округа пополнили 38 обучающихся из восьми образовательных организаций муниципалитета. Праздничную атмосферу создавали яркие концертные номера артистов ДК «Юбилейный».
Фото: Администрация Тяжинского муниципального округа

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kuzbassnews.ru
22/10/2024
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