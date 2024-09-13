В Тяжинском агропромышленном техникуме стартовал новый проект медиаволонтеров

В рамках проекта «Начало пути в СПО» участники волонтерского медиаотряда «Время, вперед!» собирают информацию о выдающихся соотечественниках начинавших свой путь в учебных заведениях системы среднего профессионального образования.

По данным открытых источников добровольцы готовят тексты с последующим размещением их в группе «Первый кадр | Медиацентр ТАПТ» российской социальной сети «ВКонтакте», а также в ленте информационного портала «Тяжин и округа».

Одна из основных задач нового проекта медиаволонтеров техникума – через судьбы конкретных людей показать вневременную значимость и востребованность среднего профессионального образования. В Тяжинском агропромышленном техникуме созданные медиаволонтерами материалы будут использоваться при проведении внеурочных занятий, а также в профориентационной работе.

Новый проект медиаволонтеров ТАПТ открывает очерк «Первая и единственная», посвященный учившейся в 1930 годы в Воронежском авиационном техникуме Екатерине Ивановне Зеленко. Погибшая в бою во время Великой Отечественной войны советская летчица – единственная в мире женщина, совершившая воздушный таран.

Руководитель проекта «Начало пути в СПО» – заведующий отделом по научной и медийной работе Тяжинского агропромышленного техникума, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин.

ТЕКСТ И ФОТО:

https://tjazhiniokrga30.ucoz.net/news/pervaja_i_edinstvennaja/2024-09-12-3919

https://vk.com/wall-219481946_99