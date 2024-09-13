Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском агропромышленном техникуме стартовал новый проект медиаволонтеров

В рамках проекта «Начало пути в СПО» участники волонтерского медиаотряда «Время, вперед!» собирают информацию о выдающихся соотечественниках начинавших свой путь в учебных заведениях системы среднего профессионального образования.
По данным открытых источников добровольцы готовят тексты с последующим размещением их в группе «Первый кадр | Медиацентр ТАПТ» российской социальной сети «ВКонтакте», а также в ленте информационного портала «Тяжин и округа».
Одна из основных задач нового проекта медиаволонтеров техникума – через судьбы конкретных людей показать вневременную значимость и востребованность среднего профессионального образования. В Тяжинском агропромышленном техникуме созданные медиаволонтерами материалы будут использоваться при проведении внеурочных занятий, а также в профориентационной работе.
Новый проект медиаволонтеров ТАПТ открывает очерк «Первая и единственная», посвященный учившейся в 1930 годы в Воронежском авиационном техникуме Екатерине Ивановне Зеленко. Погибшая в бою во время Великой Отечественной войны советская летчица – единственная в мире женщина, совершившая воздушный таран.
Руководитель проекта «Начало пути в СПО» – заведующий отделом по научной и медийной работе Тяжинского агропромышленного техникума, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин.

ТЕКСТ И ФОТО: 

https://tjazhiniokrga30.ucoz.net/news/pervaja_i_edinstvennaja/2024-09-12-3919

https://vk.com/wall-219481946_99

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/09/2024
Образование
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus