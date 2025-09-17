В Юргинском районе Кузбасса Россельхознадзор обязал распорядителя сельхозземель устранить свалку твердых коммунальных отходов

Информационное письмо о нарушениях законодательства на землях сельскохозяйственного назначения поступило в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора из Юргинской межрайонной прокуратуры 8 июля 2025 года. В целях своевременного, объективного и всестороннего рассмотрения поступивших сведений инспекторы надзорного ведомства провели выездное обследование земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбассе.

В ходе осмотра установлен факт захламления плодородного слоя почвы отходами производства и потребления (твердые бытовые отходы, автошины, строительный, растительный мусор и др.) на совокупной площади 7 400 кв. м. Также установлено, что распорядителем неразграниченных земель сельскохозяйственного назначения является администрация Юргинского муниципального округа.

На земельном участке были отобраны пробы почвы для проведения исследований в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» на химико — токсикологические показатели с целью установления загрязнения. В результате водной из проб установлено существенное снижение содержания органического вещества и существенное повышение щелочности, что свидетельствует о начальной стадии деградации земель, то есть ухудшения качества почв в результате размещения твердых коммунальных отходов.

В этой связи, 9 сентября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало в адрес администрации Юргинского муниципального округа предписание об устранении выявленных нарушений и необходимости провести мероприятия, направленные на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что причина образования свалок — неиспользование земельных участков по их целевому назначению и отсутствие контроля за их состоянием, что приводит к загрязнению почвы, водных ресурсов и воздуха, привлекают бродячих собак, насекомых, грызунов и создают потенциальную опасность для здоровья человека.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что подобные свалки на землях сельскохозяйственного назначения в окрестностях населенных пунктов и садовых товариществ образуются стихийно преимущественно самими жителями, от которых в первую очередь и зависят порядок и чистота близлежащей территории.

При этом захламление сельхозугодий является грубым нарушением земельного и природоохранного законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с положением части 2 статьи 8.7 КоАП РФ с наложением штрафов на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.