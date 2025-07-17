Важный анализ, который включен в диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья

Диспансеризация по оценке рерподуктивного здоровья позволяет выявить инфекции, передающиеся половым путем.

В рамках диспансеризации проводится ряд важных исследований.

Например, определение ДНК возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов.

Также методом ПЦР выполняется определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma viruз) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала у женщин методом ПЦР.

"ИППП опасны прежде всего осложнениями, и в случае, если их вовремя не выявить и не вылечить могут быть такие последствия, как бесплодие, импотенция, поражение внутренних органов и нервной системы. Опасность в том, что инкубационный период таких заболеваний может длиться до трех месяцев. Поэтому главная профилактика – это ежегодно сдавать лабораторные анализы и обращаться к врачу при первых же симптомах, - говорит врач-акушер-гинеколог Наталья Андреевна Калинина. - Важно знать, что ИППП не оставляют иммунитета, и поэтому ими можно заразиться повторно, а при «плохом» иммунитете они дадут знать о себе значительно быстрее. Также развитие ИППП провоцируют стресс, избыточное употребление алкоголя, повышенная физическая утомляемость и прием назначенных антибиотиков или противозачаточных".

Врачи НГКБ №1 приглашают всех на диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).