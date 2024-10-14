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Ветеран войск правопорядка выпустил книгу о легендарном служебном псе, служившем в Кузбассе

На торжественной церемонии воспитанники класса Росгвардии вручили командиру отряда специального назначения «Кузбасс» Дмитрию Печерину экземпляр книги «Принц: верность и доблесть».

Автором книги стал полковник в отставке Вячеслав Севодняев, хозяин Принца, который детально описал жизненный путь своего верного друга, начиная с их первой встречи и до трагической гибели четвероного напарника. В книге подробно рассказывается о подвигах Принца, который за свою жизнь был награжден 33 медалями и знаками отличия.

Принц не только прославился на службе во внутренних войсках, где помогал раскрывать преступления и задерживать преступников, но и снимался в кино. В феврале 1973 года пес был смертельно ранен бандитской пулей. Будущий начальник кинологической службы внутренних войск СССР и России Вячеслав Севодняев похоронил пса в Кемерове, чье захоронение оказалось в опасности. В память о героическом псе на территории отряда «Кузбасс» планируется установить отреставрированный мемориал, чтобы увековечить жизнь легендарной служебной собаки.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
14/10/2024
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