Ветеран войск правопорядка выпустил книгу о легендарном служебном псе, служившем в Кузбассе

На торжественной церемонии воспитанники класса Росгвардии вручили командиру отряда специального назначения «Кузбасс» Дмитрию Печерину экземпляр книги «Принц: верность и доблесть».

Автором книги стал полковник в отставке Вячеслав Севодняев, хозяин Принца, который детально описал жизненный путь своего верного друга, начиная с их первой встречи и до трагической гибели четвероного напарника. В книге подробно рассказывается о подвигах Принца, который за свою жизнь был награжден 33 медалями и знаками отличия.

Принц не только прославился на службе во внутренних войсках, где помогал раскрывать преступления и задерживать преступников, но и снимался в кино. В феврале 1973 года пес был смертельно ранен бандитской пулей. Будущий начальник кинологической службы внутренних войск СССР и России Вячеслав Севодняев похоронил пса в Кемерове, чье захоронение оказалось в опасности. В память о героическом псе на территории отряда «Кузбасс» планируется установить отреставрированный мемориал, чтобы увековечить жизнь легендарной служебной собаки.

Фото: Росгвардия