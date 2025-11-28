Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Ветераны сортопрокатного цеха Гурьевского филиала «ЧПК» отмечены наградами

В Гурьевском краеведческом музее чествовали ветеранов труда Гурьевского филиала «ЧМК» (входит в Группу «Мечел»). Торжественный прием был посвящен 100-летию сортопрокатного цеха предприятия.

На празднике были отмечены ветераны, которые много лет отработали на тяжелом производстве. Медалями «За вклад в развитие Гурьевского округа» награждены Олег Орлов и Леонид Смокотнин.

Другие ветераны сортопрокатного цеха получили благодарственные письма администрации Гурьевского округа, Совета народных депутатов Гурьевского округа и общественной организации «Ветераны комсомола Гурьевского округа».

За вековую историю цеха на производстве рождались не только трудовые победы и достижения, но и ковалось семейное счастье, образовывались трудовые династии. И сегодня сортопрокатчики успешно продолжают дело первопроходцев. Сегодня среди ветеранов завода есть пары, которые познакомились в сортопрокатном цехе и прожили вместе несколько десятков лет. Шесть таких семей были награждены благодарственными письмами Гурьевского отделения Союза женщин Кузбасса.

Ранее торжественное мероприятие было организовано для действующих работников цеха. В честь векового юбилея лучшим прокатчикам вручили почетные грамоты Гурьевского филиала «ЧМК».

«Мы выражаем глубокую благодарность всем работникам и ветеранам сортопрокатного цеха за их самоотверженный труд, за вклад в развитие отечественной промышленности и за пример служения Родине. Их имена навсегда останутся в истории завода и в сердцах его работников», – отметил директор департамента по работе с персоналом Гурьевского филиала ПАО «ЧМК» Александр Абраменко.

 

Фото: Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
28/11/2025
Общество
Экономика
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus