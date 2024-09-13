Ветераны "Южного Кузбасса" встретились на осенней спартакиаде

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») провела XII спартакиаду среди пенсионеров открытой добычи угля.

Ветераны разрезов «Красногорский», «Ольжерасский», «Сибиргинский» и «Томусинский» встретились на ежегодной осенней спартакиаде. Мероприятие состоялось на открытой площадке оздоровительного комплекса «Звездочка».

В этом году участники выявляли сильнейших в дартсе, городках, бочче, шахматах, керлинге на асфальте, метании валенка и специальной эстафете – командам необходимо было чисто и качественно почистить картошку, метко закинуть ее в ведро и быстро доставить к финишу.

Победителем спартакиады стала сборная разреза «Томусинский», на втором месте – разрез «Сибиргинский», третье – у ветеранов разреза «Красногорский».

Вне общего зачета оценивался конкурс «Урожайные грядки». Дачники и дачницы представили на суд жюри авторские блюда и достижения летнего сезона – сделанные своими руками овощные, ягодные, фруктовые и цветочные композиции.

Праздник закончился чаепитием в столовой гостеприимного оздоровительного комплекса.

«Наши ветераны – золотой фонд компании. Они никогда не скучают: проводят собственные соревнования, участвуют в корпоративных и городских праздниках. Достойный пример для молодых специалистов», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс