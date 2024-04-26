Военнослужащий Росгвардии из Кузбасса прошел отбор на президентскую программу для участников СВО

В Кемерове военнослужащий Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прапорщик Антон Учайкин прошел отборочный этап программы обучения для бойцов и ветеранов СВО «Время героев». Цель проекта - подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

В ходе отборочного этапа, который собрал более 44 000 заявок, кемеровский росгвардеец успешно прошел онлайн-тестирование управленческого потенциала и получил доступ к курсам обучения на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Учебная программа состоит из девяти электронных курсов и итогового тестирования, по результату которого выпускникам будут вручены сертификаты государственного образца.

Участник отбора на программу «Время героев» от Росгвардии выразил уверенность, что полученные знания позволят ему привнести пользу не только на военной службе, но и в гражданской жизни для помощи людям, для развития нашей страны.

Фото: Росгвардия