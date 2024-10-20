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Врачи о самодиагностике рака груди на ранней стадии

В Неделю профилактики рака молочной железы врачи-гинекологи женских консультаций Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова рассказали пациенткам о важности самодиагностики. 

Как часто нужно проводить самообследование груди и как правильно его выполнять? С этим вопросом мы обратились к врачу-гинекологу женской консультации N 1 НГКБ N 1 Наталье Чернявской:

- Ежемесячно, желательно в начале нового менструального цикла. Во-первых, осматриваем общий вид молочных желез. Во-вторых, тщательно изучаем каждую железу: проверяем, нет ли перемен в плане размеров, формы и контуров, симметричность грудей. Важно состояние кожи.
Изучаем железы, отмечая любые впадины, бугорки, покраснения и прочие изменения тканей.
Любые выявленные набухания, покраснения частей кожи, втянутости, прощупываемые новообразования,
боли при надавливании и выделения разного типа
должны насторожить.
Очень важно вовремя посещать врачей, ежегодно проходить диспансеризацию, чтобы выявить рак на ранней стадии.

Записаться на диспансеризацию можно через Госуслуги, Врач42, колл-центр поликлиник НГКБ N 1 (3843) 324-365. 

 

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото). 

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/10/2024
Здоровье
Новокузнецк
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