А вы были в Центре здоровья?

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова приглашают всех посетить центр здоровья. Сейчас все вернулись из отпусков, заканчивают дачные дела, поэтому есть время уделить здоровью. Тем более вся медицинская помощь оказывается в рамках медицинского полиса ОМС.

Центр здоровья НГКБ № 1 создан для пациентов, которые хотят узнать оценку состояния своего здоровья, выявить факторы риска, а также провести профилактические мероприятия.

Сюда могут прийти люди, которые чувствуют себя хорошо, но хотят знать, как можно предотвратить болезни.

Двери Центра всегда открыты и для тех, кому уже диагностированы заболевания. Этим пациентам обследование поможет взглянуть на свои проблемы с другой стороны.

Если вы боретесь с вредными привычками – табакокурением, ведёте малоподвижный образ жизни, имеете избыточный вес – вас тоже ждут в Центре здоровья.

«Работаем с 2010 года! Именно здесь можно узнать больше о своем здоровье. Тысячи жителей проходят в центре оценку здоровья и факторов риска заболеваний, а также диспансеризацию и получают консультации специалистов», - говорит заведующая подразделением Анастасия Анатольевна Сапрыкина.  

В Центре проводятся обследования: определение глюкозы и холестерина крови; определение индекса массы тела и состава тела; исследование функции дыхательной системы; запись и анализ ЭКГ; проходимость артерий нижних конечностей; содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе;

исследование состояния зрения; измерение внутриглазного давления; анализ уровня стресса; оценка питания; гигиеническое состояние полости рта.

На базе центра здоровья открыта Школа рационального питания. Задать вопросы и получить компетентные ответы можно у д.м.н., заведующей кафедрой гигиены, эпидемиологии и здорового образа жизни НГИУВа  Елены Николаевны Лобыкиной.  

Также Центр здоровья Первой больницы – участник различных профилактических акций. Специалисты центра регулярно выезжают в торговые центры, выставки-ярмарки и различные массовые мероприятия.

 Телефон для записи в Центр здоровья: (3843) 74-70-50.

Пресс-служба НГКБ№ 1 (фото). 

21/09/2025
