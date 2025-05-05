Юргинские медики провели для росгвардейцев занятия по оказанию первой помощи

В Юрге специалисты станции скорой медицинской помощи провели для сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии курсы по оказанию первой помощи пострадавшим.

На базе филиала вневедомственной охраны росгвардейцев ознакомили с приёмами оказания первой помощи при различных повреждениях, обучили проведению простейших противошоковых мероприятий - остановка наружного кровотечения, введение обезболивающих средств, наложение различных видов повязок, транспортная иммобилизация при переломах костей. Также сотрудники ведомства отработали технику непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

В завершение мероприятия стражи правопорядка поблагодарили специалистов за проведение важного мероприятия, которое может в дальнейшем помочь спасти кому-то жизнь.

Фото: Росгвардия