Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

«Южный Кузбасс» принял участие в международной конференции

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») выступили в качестве экспертов в XIV Международной научно-практической конференции «Современные тенденции и инновации в науке и производстве».

Мероприятие состоялось на базе Междуреченского филиала Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева и было посвящено трем юбилейным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 70-летию города Междуреченска и 75-летию Кузбасского государственного технического университета.

В адрес конференции поступило 350 докладов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Самой массовой – 100 докладов – стала секция «Информационные системы и технологии». У эксперта, ведущего программиста управления информационных технологий «Южного Кузбасса» Александра Харлова, интерес вызвали такие темы, как применение искусственного интеллекта в автоматизации процессов горнодобывающей промышленности, профориентационные игры, компьютерное моделирование, внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в образование.

Директора управления по операционной детальности «Южного Кузбасса» Артема Гордеева заинтересовал проект по внедрению многофункциональной системы безопасности, которая необходима каждому участку современного промышленного предприятия.

Директор департамента экономики Роман Трубецкой работал в секции «Актуальные вопросы и современные аспекты экономики и менеджмента промышленных предприятий».

«Внедрение оборудования нового поколения – важнейшая точка соприкосновения науки и производства. Его создание, эксплуатация и обслуживание формирует потребность в высококвалифицированных, образованных и творческих кадрах. Именно такие специалисты, уже работающие или будущие профессионалы, пока ещё получающие высшее образование в КузГТУ, пополняют трудовой коллектив «Южного Кузбасса». Многолетние дружественные отношения, сложившиеся между компанией и образовательным учреждением, позволяют решать важные вопросы по подготовке и повышению квалификации руководящего звена, качественному обучению специалистов», – сказал директор управления по операционной детальности ПАО «Южный Кузбасс» Артем Гордеев.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
05/05/2025
Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus