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«Южный Кузбасс» присоединился к «Зубочистке-2024»

Команда «Южного Кузбасса» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») приняла участие в волонтерском экологическом марафоне «Зубочистка». 

Совет молодежи «Южного Кузбасса» посетил популярный туристический район «Поднебесные зубья», где восьмой раз прошел ежегодный экологический марафон. В этом году в «Зубочистке» приняли участие более 100 молодых специалистов различных кузбасских предприятий и организаций.    

Волонтеров разместили в небольших лесных домиках. Трехдневная программа состояла из общения, спортивно-развлекательных игр и квестов. Главной же задачей традиционно стала генеральная уборка окружающей тайги. Общими усилиями удалось собрать около тонны мусора и очистить 80 километров туристических троп.

Из поездки молодые специалисты «Южного Кузбасса» привезли хорошие впечатления, новые знакомства, удовлетворение от полезного труда и памятные награды – в квесте «Лесная тропа» команда «Южан» заняла почетное третье место и получила диплом.

«Команда «Южного Кузбасса» не первый год присоединяется к «Зубочистке». Также этим летом наша молодежь вновь поучаствовала в экологической акции «Экофест-2024» на горнолыжном курорте «Шерегеш», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
03/09/2024
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