«Южный Кузбасс» провел летнюю спартакиаду

В преддверии Дня шахтера угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела ежегодную летнюю спартакиаду. В спортивном празднике приняли участие 13 команд из разных подразделений компании.

Спортивный праздник состоялся в Междуреченске на территории оздоровительного комплекса «Звёздочка». На торжественное построение вышли шахтеры и горняки, обогатители и автомобилисты, управление компании и работники АО «Взрывпром Юга Кузбасса».

Почетное право поднять флаг, давший старт корпоративной «олимпиаде», предоставили директору центральной обогатительной фабрики «Сибирь» Алексею Суходолову – представителю сборной-победителя летней спартакиады прошлого года.

В программу соревнований этого года вошли: дартс, перетягивание каната, подтягивание на перекладине, метание валенка и кёрлинг – новинка спартакиады-2025. Кроме того, состоялись финальные встречи турниров по футболу и волейболу. Для мальчишек и девчонок угольщики организовали детскую площадку с веселыми и полезными активностями. Помогал развлекать детвору талисман «Мечела» – пушистый и добрый Мечеленок.

В перетягивании каната самыми сильными стали спортсмены шахты имени В.И. Ленина, в мини-футболе и волейболе на первых строчках оказались команды обогатительной фабрики «Сибирь». В кёрлинге не было равных сборной шахты «Сибиргинская».

По итогам спартакиады чемпионом стали шахтеры «Сибиргинской», на втором месте – лидер прошлого года, сборная обогатителей «Сибири», бронза – в копилке команды управления «Южного Кузбасса».

Соревнования провели и в личном зачете. В дартсе среди руководителей первое место у директора автотранспортной службы Сергея Погорелова. В дартсе среди работников самыми меткими оказались слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ЦОФ «Сибирь» Сергей Сапегин и специалист АО «Взрывпром Юга Кузбасса» Екатерина Ногут. На перекладине лучший результат показал взрывник участка по производству взрывных работ АО «Взрывпром Юга Кузбасса» Захар Чурин. Ведущий специалист отдела автоматизации управления по экономике и финансам Ольга Лебедева метнула валенок на 24,5 метра и оказалась самой результативной среди женщин. Среди мужчин лучшим стал механик участка по обслуживанию промплощадки шахты «Ольжерасская-Новая» Алексей Евтушенко, метнув валенок на 34,3 метра.

Спартакиада закончилась торжественным награждением победителей и призеров.

«Летняя спартакиада давно стала частью корпоративной культуры «Южного Кузбасса». Впервые мероприятие провели в 1994 году, с тех пор число участников выросло вдвое. Спартакиада – настоящий праздник для коллектива «Южного Кузбасса». Спортсмены и болельщики получили массу впечатлений, а также зарядились положительными эмоциями перед рабочими буднями», – сказал директор управления по экономике и финансам ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Ляпин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»