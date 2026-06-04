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«Южный Кузбасс» трудоустраивает подростков

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») запустила традиционную программу летней трудовой занятости для детей своих работников.

В этом году 70 школьников в возрасте от 14 до 18 лет воспользовались возможностью официально заработать первые деньги и внести вклад в поддержание порядка на производственных площадках предприятий «Южного Кузбасса». На протяжении трех летних месяцев «Южный Кузбасс» обеспечит занятость для детей сотрудников компании: на предприятиях Междуреченска будут трудиться 50 юных работников, в мысковских подразделениях – 20 ребят. В июне к выполнению рабочих обязанностей уже приступили 22 подростка.

Все ребята трудоустроены подсобными рабочими. Основная задача новых сотрудников – участие в благоустройстве и озеленении территорий административно-бытовых комбинатов шахт, разрезов, обогатительных фабрик, автотранспортной службы и офиса управления «Южного Кузбасса».

Юные помощники обустраивают и оформляют цветочные клумбы, высаживают рассаду цветов и следят за молодыми растениями, убирают территории от мелкого мусора, белят бордюры и стволы деревьев.

«Южный Кузбасс» строго соблюдает нормы трудового права, регламентирующие работу несовершеннолетних. Для подростков установлен сокращенный рабочий день – четыре часа, что полностью соответствует российскому законодательству. Каждый рабочий день юных сотрудников начинается с инструктажа по охране труда. Ребята получают наряд, спецодежду, необходимый инвентарь и передаются наставникам.

«С удовольствием отправилась за трудовым опытом. Я привыкла рано вставать, поэтому летом меня не страшил ранний подъем. Да и стимул отличный – за свой труд получу заработную плату. Знаю, на что потрачу деньги – коплю на новенький ноутбук», – делится молодой работник ПАО «Южный Кузбасс» Алина Фомина.

«Летняя занятость детей наших сотрудников – это прекрасная возможность для подрастающего поколения приобщиться к труду, узнать изнутри работу промышленных предприятий, а также почувствовать личную ответственность за чистоту и уют на родном производстве. Мы создаем все условия, чтобы первая трудовая практика была безопасной, полезной и запоминающейся», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс» 

 

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04/06/2026
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