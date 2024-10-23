Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») высадила молодые дубы и рябины на территории своих подразделений.

В прошлом году два десятка дубов появились в общем сквере двух подразделений «Южного Кузбасса» – управления по подземной добыче угля и административно-бытового комбината разреза «Ольжерасский». Деревья хорошо прижились. В этом году дубовую аллею дополнили еще двадцать молодых дубов.

Недалеко от дубовой рощи горняки разбили рябиновую аллею из 30 молодых деревьев.

Специалисты по экологической безопасности «Южного Кузбасса» выбрали октябрь, поскольку это оптимальный период для высадки саженцев. Предварительно работники компании очистили территории от старых деревьев и разросшихся кустарников, после чего подготовили лунки и разместили в них саженцы. Чтобы уберечь тонкие стволы от обильного сибирского снега, посадки оградили деревянными стойками.

«Южный Кузбасс» высаживает деревья не только на территории своих подразделений, но и с удовольствием участвует в благоустройстве и озеленении городов присутствия, включается в различные мероприятия экологической направленности. В этом году в «Единый день посадки леса» работники компании присоединились к высадке 10-летних сосен и елей в парковой зоне Междуреченска. Кроме того, «Южный Кузбасс» в этом году предоставил городу 14 молодых лип, которые также украсили парк. Работники ЦОФ «Сибирь» вместе с представителями других компаний и лесничества высадили более 10 тысяч четырехлетних саженцев ели на трех гектарах лесополосы», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»