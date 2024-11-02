За 10 месяцев 2024 года Россельхознадзор признал недействительными 261 декларацию на зерно, оформленных кемеровскими, новосибирскими и томскими аграриями

В связи с часто встречающимися случаями оформления деклараций на зерно и продукты переработки зерна с нарушением процедур обязательного подтверждения ее соответствия специалисты Россельхознадзора регулярно проводят мониторинг сведений, размещенных на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Здесь же можно проверить и информацию о наличии обязательных исследований, проведенных в аккредитованных испытательных лабораториях в целях декларирования.

Так, с января по октябрь 2024 года при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия специалисты Россельхознадзора признали недействительными 261 декларацию о соответствии на зерно, из которых 131 была оформлена на территории Новосибирской области, 64 — в Томской области и 66 — в Кемеровской области — Кузбассе.

В каждом из случаев основанием для отзыва стало выявление факта недостоверного декларирования соответствия зерна по одной или одновременно нескольким причинам:

— не проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов, применяемых при выращивании зерна, в том числе на обязательные показатели безопасности (пестициды, микотоксины, вредные примеси, действующие вещества пестицидов и т.д.);

— не проведение лабораторных исследований в соответствии с перечнем действующих веществ пестицидов по приложению 6 ТР ТС 015/2011 при отсутствии справки на сайте Росаккредитации и отсутствии информации во ФГИС «Сатурн» о примененных пестицидах, а также отсутствие исследований на содержание остаточного количества некоторых действующих веществ, информация о применении которых размещена во ФГИС «Сатурн»;

— нарушение требований Правил регистрации деклараций о соответствии (отсутствует наименование продукции; не указан срок действия декларации о соответствии; не указан код Код ОКПД 2 вида продукции; не указан адрес электронной почты заявителя, телефон или адрес электронной почты индивидуального предпринимателя — изготовителя продукции и прочее);

проведение исследований по методам, не установленным ТР ТС 015/2011 либо по утратившим силу документам; а также неверное указание допустимых уровней нормируемых показателей.

Так, например, в Кемеровской области — Кузбассе 19 октября 2024 года установлены признаки нарушения, допущенные ООО «Юргинский» при декларировании на пищевые цели 2 тыс. т рапса урожая текущего года. Согласно справке о примененных пестицидах на данной масличной культуре, а также сведений в системе ФГИС «Сатурн» организация применила ряд пестицидов. Однако при декларировании не проведены исследования на остаточные количества восьми действующих веществ пестицидов, а, следовательно, не соблюдена полная процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

В Новосибирской области 24 октября 2024 года наглядным примером нарушения установленных процедур обязательного подтверждения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования и права Евразийского экономического союза стало выявление деклараций о соответствии на 3 партии зерна в ходе анализа общедоступных сведений, размещенных на сайте Росаккредитации. СПК «Горбенко» из Болотнинского района зарегистрировал 3 декларации о соответствии на партии зерна пшеницы и ржи, предназначенных на пищевые цели общей массой 2,5 тыс. т, в отсутствие лабораторных исследований предельно допустимых уровней содержания действующих веществ пестицидов, используемых при выращивании зерна.

Учитывая, что не проведение тех или иных исследований может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью человека, Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора признало вышеуказанные декларации, оформленные ООО «Юргинский» и СПК «Горбенко» недействительными и направило сведения в Росаккредитацию. Наряду с этим в адрес всех хозяйствующих субъектов, нарушивших требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», выданы предостережения в целях предотвращения нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.