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Жительница Кузбасса обязана выплатить пожилой соседке около 150 тысяч рублей за ущерб вследствие залива квартиры

Инцидент, связанный с заливом квартиры 83-летней пенсионерки,  произошёл по причине некачественного самостоятельного ремонта радиатора отопления без согласования с управляющей компанией. Добровольно возмещать причинённый ущерб собственница квартиры, где произошёл прорыв воды из системы отопления, отказалась. В результате пенсионерке пришлось обращаться в суд с соответствующими исковыми требованиями…

Рассмотрев заявленные требования, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что в середине сентября прошлого года при подаче отопления в одной из квартир сорвало кран на отопительном приборе. По этой причине произошёл залив квартиры 83-летней пенсионерки, расположенной этажом ниже. Согласно актам, составленным представителями управляющей компании, затопление произошло по причине некачественного ремонта, проведённого собственными силами хозяйки квартиры. В результате в квартире пенсионерки оказались повреждены как потолки кухни, коридора и прихожей, так и стены с покрытием пола. В связи с повышенной влажностью в квартире пришлось отключать электричество, так как электропроводка, находящаяся под штукатуркой, пробивала изоляцию.

Для определения стоимости восстановительного ремонта пенсионерка обратилась в оценочную компанию, которая оценила рыночную стоимость причинённого ущерба в размере около 90 тысяч рублей. Но собственница квартиры, виновная в затоплении, категорически отказалась возмещать такую сумму ущерба, не согласившись с суммой. Предложила свою помощь и денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Позже в судебном заседании, не соглашаясь с суммой заявленных пенсионеркой требований, признавала сумму ущерба лишь в размере около 35 тысяч рублей. Более того, заявила о своей невиновности в произошедшей ситуации, так как кран был установлен прежним собственником квартиры.

Однако вина собственницы вышерасположенной квартиры в случившемся была судом установлена, а ещё одна экспертиза, назначенная судом, определила стоимость причинённого ущерба в размере более 100 тысяч рублей.

В итоге суд решил взыскать в пользу пенсионерки около 150 тысяч рублей, в сумму которых вошли как ущерб, причинённый заливом квартиры, так и судебные расходы, понесённые пенсионеркой в связи с рассмотрением дела.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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