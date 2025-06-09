Жителю Кузбасса за незаконную продажу холодного оружия назначен судебный штраф

Оперуполномоченный группы уголовного розыска линейного отдела полиции выявил преступника по объявлению о продаже самодельного охотничьего ножа, после чего продавцу холодного оружия была назначена встреча для совершения сделки купли-продажи…

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел уголовное дело о незаконном сбыте холодного оружия. В ходе рассмотрения уголовного дела суд установил, что ранее 55-летнему жителю Мариинска сотрудник одного из исправительных учреждений города подарил самодельный нож по типу охотничьих ножей с гравировкой в форме головы волка. Через некоторое время мужчине нож стал не нужен, и он решил от него избавиться, заодно пополнив свой бюджет. Для этого на одной из Интернет-площадок размещения бесплатных объявлений мариинец разместил предложение о продаже ножа с фотографиями товара: «Нож ручной работы неизвестного мастера из мест не слишком далёких – цена 2000 рублей». При этом разрешения на хранение и ношение холодного оружия у мариинца не было.

На объявление обратил внимание оперуполномоченный группы уголовного розыска линейного отдела полиции МВД России, после чего с продавцом в ходе телефонного разговора были согласованы условия сделки и достигнута договорённость о встрече. Продавец передал покупателю нож, и после получения денег был задержан.

Согласно заключению эксперта, проданный нож изготовлен самодельным способом по типу ножей охотничьих и относится к холодному оружию.

В суде мужчина вину признал, чистосердечно раскаялся. При этом ещё в ходе предварительного расследования он загладил вред, причинённый преступлением: приобрёл в качестве благотворительной помощи для нужд Верх-Чебулинского детского дома многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир).

Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, многочисленные положительные характеристики личности подсудимого и то, что ущерб от преступления не наступил, а его общественная опасность фактически нивелирована, суд освободил мужчину от уголовной ответственности, назначив ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд