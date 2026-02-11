13 тысяч кузбассовцев в 2026 году смогут выйти на страховую пенсию по старости на обычных условиях

В 2026 году на страховую пенсию по старости на общих основаниях смогут выйти женщины 1967-го и мужчины 1962 года рождения. Для этого им необходим минимальный страховой стаж 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

В России завершаются изменения в пенсионной системе, которыми предусмотрено поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. В 2026 году женщины смогут получить страховую пенсию по старости в 59 лет, а мужчины — в 64 года.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты, размер которой в 2026 году составляет 9 584 рубля, и величины индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженной на стоимость одного ИПК. В 2026 году стоимость одного ИПК – 156,76 рубля.

Подавать заявление на назначение пенсии можно за месяц до достижения пенсионного возраста. Сделать это можно через портал госуслуг, лично – в клиентской службе по месту жительства регионального Отделения СФР, в МФЦ или через работодателя.

Кроме тех, кто выйдет на пенсию на общих основаниях, также в 2026 году на пенсию досрочно могут выйти:

- граждане с длительным трудовым стажем (для женщин он должен составлять 37 лет, для мужчин – 42 года);

- многодетные матери;

- один из родителей инвалида с детства;

- работники производств с тяжелыми и опасными условиями труда — шахтеры, металлурги, железнодорожники, спасатели, геологи, водители общественного транспорта и другие, при наличии права на досрочную пенсию;

- работники со специальными условиями труда, выработавшие необходимый стаж по специальности (25-30 лет) и достигшие возраста по закону: медики и педагоги, творческие работники и другие.

Региональным Отделением СФР проведена заблаговременная работа по подготовке к страховой пенсии по старости 22,8 тысяч кузбассовцев, выходящих на пенсию в 2026 году.

Проверить учтенный страховой стаж, узнать количество индивидуальных пенсионных коэффициентов можно, заказав выписку из своего лицевого счета на портале госуслуг.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР