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1345 кузбасских водителей общественного транспорта вышли на пенсию досрочно

Водители автобусов, троллейбусов и трамваев, работающие на регулярных городских пассажирских маршрутах, имеют право на назначение пенсии досрочно в связи с особыми условиями труда. На сегодняшний день Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу назначило страховые пенсии досрочно 1345 водителям общественного транспорта, 670 из которых — женщины.

«Воспользоваться правом выхода на пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста могут мужчины с 55 лет, а женщины — с 50 лет, если они отработали водителями автобусов, троллейбусов, трамваев, на регулярных городских пассажирских маршрутах 20 и 15 лет соответственно. Страховой стаж при этом у мужчин должен быть не менее 25 лет, а у женщин — не менее 20 лет, количество пенсионных коэффициентов в 2024 году должно быть не менее 28,2», — отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

В льготный стаж не включаются периоды работы на пригородных и междугородних направлениях, на заказных перевозках пассажиров по маршрутам, не относящимся к регулярным городским, на ведомственном транспорте, перевозящем работников предприятий.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу, позвонив в региональный контакт-центр по телефону — 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный), время работы: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30.

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Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
24/10/2024
Общество

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