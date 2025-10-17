14 беспилотников будут охранять леса Кузбасса от пожаров и незаконной вырубки

В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в Кузбасс поступило 14 летательных аппаратов «Геоскан-801» общей стоимостью 21 млн рублей, которые работники лесного хозяйства начнут применять со следующего года. Сейчас специалисты лесхозов обучаются управлению крылатыми помощниками.

Сейчас сотрудники лесхозов проходят обучение в рамках федерального проекта «Кадры для БАС». Подготовка идет по специальной программе на базе КузГТУ. Она включает отработку навыков эксплуатации беспилотного воздушного судна в различных условиях, навыки технического обслуживания аппаратов, обработку данных аэрофотосъемки, с составлением ортофотопланов, цифровых и трехмерных моделей местности и объектов.



После завершения обучения специалисты получат сертификаты операторов БПЛА, что позволит им эффективнее применять современные технологии в охране и восстановлении лесов.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса