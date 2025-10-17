Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

14 беспилотников будут охранять леса Кузбасса от пожаров и незаконной вырубки

В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в Кузбасс поступило 14 летательных аппаратов «Геоскан-801» общей стоимостью 21 млн рублей, которые работники лесного хозяйства начнут применять со следующего года. Сейчас специалисты лесхозов обучаются управлению крылатыми помощниками.

Сейчас сотрудники лесхозов проходят обучение в рамках федерального проекта «Кадры для БАС». Подготовка идет по специальной программе на базе КузГТУ. Она включает отработку навыков эксплуатации беспилотного воздушного судна в различных условиях, навыки технического обслуживания аппаратов, обработку данных аэрофотосъемки, с составлением ортофотопланов, цифровых и трехмерных моделей местности и объектов.

После завершения обучения специалисты получат сертификаты операторов БПЛА, что позволит им эффективнее применять современные технологии в охране и восстановлении лесов.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
17/10/2025
Общество
Топ
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus