18 540 молодых специалистов, выпустившихся в этом году, трудоустроились в Кузбассе

На предприятия Кузбасса в 2025 году трудоустроились 67% выпускников СПО и более 81% выпускников вузов. В общей сложности рынок труда региона пополнили 5 810 молодых специалистов с высшим и 12 730 — со средним профессиональным образованием. Максимальная занятость среди выпускников СПО медицинских (80%), педагогических (77%) и химических направлений (75%).

При целевом обучении производственники участвуют в разработке образовательных программ, предоставляют возможности для прохождения производственных практик и стажировок, помогают формировать тематику дипломных исследований и привлекают специалистов организаций к преподавательской деятельности в вузах.



Сейчас в регионе количество вакансий значительно превышает число соискателей. На портале «Работа России» размещено около 27 тысяч вакансий, из которых больше половины (18 тысяч) открыты для соискателей без опыта работы.



Региональный оператор по содействию занятости и трудоустройству выпускников — Центр опережающей профессиональной подготовки — регулярно организует вебинары и курсы по самозанятости и трудоустройству молодежи, оказывает помощь в поиске работы и подготовке резюме, а также публикует вакансии от работодателей на своем сайте.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса