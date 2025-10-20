667 тысяч выплат по больничным листам получили кузбассовцы от Отделения СФР по Кемеровской области с начала 2025 года

268 606 жителей Кузбасса в 2025 году получили 667 786 выплат по больничным. Общая сумма пособий по временной нетрудоспособности от регионального Отделения СФР составила более 12 млрд рублей. Пособие застрахованным работающим гражданам назначается на основании электронного листка нетрудоспособности.

Выплата исчисляется из среднего заработка за два предшествующих года и зависит от стажа работника и продолжительности больничного. При страховом стаже 8 и более лет пособие составит 100% среднего дневного заработка (максимум в 2025 году – 5673,97 руб. в день). При стаже от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка, при стаже до 5 лет — 60%. При стаже менее 6 месяцев средний дневной заработок будет рассчитываться из минимального размера оплаты труда (минимум – 959,08 руб. в день), но в случае ухода за больным ребёнком до 8 лет выплата составит 100% среднего заработка.

«Первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальные — Отделение СФР по Кузбассу. Если работник ухаживает за больным ребенком — пособие с первого дня выплачивается за счет средств регионального Отделения СФР. Когда медицинская организация закрывает больничный, работодатель передает в региональное Отделение СФР необходимые для назначения и выплаты пособия сведения. Средства перечисляются гражданину в течение 10 дней после получения этих сведений», – рассказала управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Право на пособие имеют также индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы), которые добровольно вступили в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и уплатили страховые взносы в предыдущем календарном году.

Получать больничные могут и граждане, которые работают по договорам гражданско-правового характера, если за них в прошлом году работодателями уплачены страховые взносы на общую сумму не меньше стоимости страхового года (8705,08 руб.).

Застрахованным лицам выплаты по нетрудоспособности назначаются проактивно, без заявлений и подачи каких-либо документов. Уведомления о статусе больничного, сумме выплаты и перечислении денег граждане получают в личном кабинете на портале госуслуг.

