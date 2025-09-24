Благодаря предостережению Россельхознадзора организация из Новокузнецка оформила лицензию на реализацию ветпрепаратов

Еще в июле 2025 года информация, полученная от гражданина, стала основанием для проведения инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выездного обследования ООО «Кузбасский ветеринарный центр «Энимед». Целью контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с владельцем стала необходимость подтверждения факта реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения без специального разрешения (лицензии). В ходе обследования нарушение было зафиксировано, в связи с чем в адрес юридического лица объявлено предостережение.

В августе в ведомство от нарушителя через портал ЕПГУ поступило заявление на оформление лицензии. С помощью мобильного приложения «Инспектор» в установленные сроки состоялась оценка соответствия, по результатам которой соискатель лицензии признан полностью соответствующим необходимым лицензионным требованиям.

18 сентября 2025 года запись о новой лицензии была внесена в реестр Россельхознадзора.