Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Благодаря предостережению Россельхознадзора организация из Новокузнецка оформила лицензию на реализацию ветпрепаратов

Еще в июле 2025 года информация, полученная от гражданина, стала основанием для проведения инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выездного обследования ООО «Кузбасский ветеринарный центр «Энимед». Целью контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с владельцем стала необходимость подтверждения факта реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения без специального разрешения (лицензии). В ходе обследования нарушение было зафиксировано, в связи с чем в адрес юридического лица объявлено предостережение.

В августе в ведомство от нарушителя через портал ЕПГУ поступило заявление на оформление лицензии. С помощью мобильного приложения «Инспектор» в установленные сроки состоялась оценка соответствия, по результатам которой соискатель лицензии признан полностью соответствующим необходимым лицензионным требованиям.

18 сентября 2025 года запись о новой лицензии была внесена в реестр Россельхознадзора.

 

Общество
kuzbassnews.ru
24/09/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus