Более 3 т клубники и малины из Кыргызстана ввезено в Кузбасс под контролем Россельхознадзора

29 октября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал ввоз на территорию Кемеровской области – Кузбасса новых партий свежей клубники и малины, выращенных в Киргизии.

Для сохранности нежного груза во время транспортировки отправителем были созданы специальные условия, поддерживаемые на протяжении несколько тысяч километров. Так, в кузове автомобиля на протяжении нескольких часов поэтапно понижали температуру воздуха до +2 градусов.

В свою очередь, при проведении процедуры государственного фитосанитарного контроля специалисты надзорного ведомства отметили, что аромат ягод чувствуется даже на расстоянии. Для подтверждения фитосанитарной безопасности клубника и малина прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партию и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основанием для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию в регионе 2,4 т клубники и 0,7 т малины.