Чемпионат Сибирского округа Жукова Росгвардии по самбо и боевому самбо впервые прошел в Кузбассе

В Кемерове в спортивном комплексе «Кузбасс Арена» прошел чемпионат Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации по самбо и боевому самбо. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из двенадцати команд территориальных управлений и воинских частей оперативно-территориальных объединений.

Перед началом турнира в конференц-зале спортивного комплекса начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель и президент Всероссийской федерации самбо Кемеровской области – Кузбасса Денис Рыбаков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает развитие самбо в регионе и популяризацию спорта среди молодежи и личного состава войск правопорядка.

Затем состоялась торжественная церемония открытия. Юрий Викторович отметил, что турнир окружного уровня проводится в Кузбассе впервые, подчеркнул его важность для региона и выразил уверенность, что он станет стимулом для дальнейшего развития национального вида спорта, который играет большую роль в профессиональной подготовке военнослужащих.

Состязания проходили в восьми весовых категориях по спортивному самбо и в трех категориях по боевому самбо. Победители получили право представлять Сибирский округ войск национальной гвардии на всероссийских соревнованиях. Призеры чемпионата были награждены грамотами, кубками и медалями, а также был подведен командный зачет. В первой группе среди территориальных управлений первое место заняли спортсмены из Иркутска, вторыми стали представители Республики Тыва, третье место досталось команде из Красноярска. Во второй группе, где выступали воинские части, лучшими признаны самбисты отряда специального назначения «Кузбасс», второе место заняли военнослужащие из Красноярска, а третье - команда из Новосибирска.

Среди кемеровчан в личном зачете отличился старший сержант Арман Агаджанян, сотрудник Кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии, который завоевал серебряную медаль в весовой категории до 88 килограммов.

Заместитель начальника и главный тренер спортивной команды при управлении Сибирского ордена Жукова округа Росгвардии подполковник Павел Кулеш на церемонии награждения отметил, что чемпионат прошел на высоком уровне, спортсмены показали зрелищные поединки и заслуженно были отмечены наградами.

Фото: Росгвардия