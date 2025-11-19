Демобилизованные участники СВО проходят лечение в центре реабилитации Социального фонда России «Топаз»

С января 2025 года Отделение Социального фонда России по Кемеровской области предоставляет дополнительную поддержку участникам СВО. Демобилизованные ветераны боевых действий могут бесплатно проходить санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в 12 центрах реабилитации СФР.

В Кемеровской области находится центр реабилитации «Топаз». Здесь лечат заболевания системы кровообращения, органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и другие. Восстановлению помогают аппаратная физиотерапия, механотерапия, бальнеолечение, массаж, водные процедуры, природные факторы и многое другое.

Продолжительность санаторно-курортного лечения, которое можно получать раз в год, – до 21 дня. Длительность и периодичность реабилитации ветеранов определяется индивидуально по медицинским показаниям. Участники СВО – Герои России или инвалиды I группы получают путевки в реабилитационные центры Соцфонда вне очереди.

В «Топазе» восстанавливают здоровье участники СВО со всей России. Вадим Шаванов из Дагестана поделился впечатлениями о лечении:

«Я узнал от ребят-общественников, тоже ветеранов боевых действий, что Социальный фонд предлагает пройти бесплатное лечение в своих центрах. В свое время я служил срочную службу в Хабаровске, люблю Сибирь, морозы и снег, поэтому выбрал «Топаз» не раздумывая. Мне здесь очень нравится – воздух, лес, сам центр. Можно из корпуса в корпус попадать, не выходя на улицу. Персонал всегда интересуется, всё ли у нас хорошо, к каждому ветерану свой подход. Я приехал с жалобами на боль в коленях и в плечах, были проблемы с ушами, давление «скакало». Пошла вторая неделя – уже практически не чувствую боль, давление нормализовалось. Здорово помогло грязелечение, различные виды массажей и лазерной терапии. «Топаз» – это большой центр, здесь шикарный бассейн, отличное питание. Замечательный сосед у меня по номеру – Роман из Москвы, тоже участник СВО, мы уже решили в следующем году снова сюда приехать и других ребят с собой привезти. Реальность превзошла все мои ожидания, по 10-балльной шкале я «Топазу» поставил бы 11 или 12!»

Чтобы получить путевку, участнику специальной военной операции нужно подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе регионального Отделения СФР или в МФЦ. К заявлению необходимо приложить медицинские документы, которые подтверждают показания и отсутствие противопоказаний для санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации.

Специалисты Соцфонда рассматривают заявку в течение двух рабочих дней и на третий сообщают ветерану о решении. Для компенсации проезда до центра реабилитации и обратно участнику СВО необходимо предоставить подтверждающие документы в региональное Отделения Соцфонда. Можно возместить расходы на проезд на любом виде транспорта: поезде, самолете, водном транспорте, автобусе или личном автомобиле.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01, а также по телефонам 8 (3846) 62-61-85, 8 (3846) 66-72-67.

Фото: ОСФР