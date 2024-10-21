День отца отметили в Тяжинском округе

В Тяжинском агропромышленном техникуме советник по воспитанию Анна Владимировна Рябова провела в группе технологов классный час «Хороший папа». Ребята вспомнили своих любимых киногероев-отцов из фильмов и мультфильмов, вместе разобрали значение пословиц о папе и семье, создали психологический портрет хорошего отца.

В техникуме состоялась необычная занимательная перемена – «Папа-тайм». Гостем перемены стал ветеран учебного заведения Иван Степанович Лунев, рассказавший студентам об игре в нарды и ее богатой истории.

За столами развернулись захватывающие партии в дженгу, головоломки, шашки, шахматы и нарды. Тематическая фотозона, созданная в фойе оказалась очень востребованной.

Специалисты сельских учреждений культуры клубного типа Тяжинского округа провели поздравительные акции, мастер-классы, выставки рисунков, праздничные и спортивно-развлекательные программы, посвященные Дню отца.

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась развлекательная программа «Ему все по плечу», посвященная Дню отца. Папы принимали участие в различных конкурсах, отвечали на замысловатые вопросы, а также сражались в музыкальном поединке. Одним из самых ярких моментов стал конкурс «Уа, уа», где отцы соревновались в оригинальности и креативности со своими детьми. Всем участникам организаторы вручили пригласительные билеты в кино и попкорн. Также в ДК прошла развлекательная программа «Лучший папа на свете».

В поселке Тяжинский на площади Ленина состоялась акция «Папа и я – неразлучные друзья». Специалисты детской библиотеки рассказали отцам об истории праздника и вручили поздравительные открытки, изготовленные юными читателями.

Фото: Тяжинский агропромышленный техникум